Tsjechische inzamelactie brengt genoeg geld op om ‘Tomas de tank’ te kopen voor Oekraïne

De inzamelactie bracht meer dan 1,3 miljoen dollar bij elkaar nadat 11.288 mensen een donatie deden. Met dat geldt willen de organisatoren een T-72 Sovjettank, bijgenaamd Tomas de tank, kopen voor de Oekraïeners die nog steeds strijden tegen de Russen.

De inzamelactie werd gesteund door het Tsjechische ministerie van Defensie en de Oekraïense ambassade in Praag. De Tsjechische minister van Defensie schreef op Twitter dat de inzamelaars een “cadeau” hadden gekocht voor de Russische president Poetin, die deze week 70 wordt. “Veel dank aan allen die hem ‘geschenken’ kopen in de vorm van steun voor Oekraïne,” grapte ze. “Nogmaals hartelijk dank voor uw vrijgevigheid en solidariteit. We moeten Oekraïne blijven helpen! Wij allemaal. En dat zullen we doen!”

De Tsjechen zouden zo, volgens de ambassadeur, de eerste burgers zijn die een tank kopen voor Oekraïne. Maar volgens de organisatoren van de inzamelactie stopt het hier niet. Zij willen nog verder geld inzamelen om zo extra materiaal te kunnen aankopen. Zo denken ze bijvoorbeeld aan drones, kogelvrije vesten en munitie.

(sgg)