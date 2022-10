Goud en brons voor Derbyclub Opglabbeek

Derbyclub Opglabbeek heeft voor het tweede jaar op rij het interclubkampioenschap jumping Kleine Toer (95-100) van de Kempische Regionale op zijn naam geschreven. Het viertal Fred Jaeken (Goliath van ‘t Smishof), Linda Gabriëls (Dilandra van de Leeuwerik), Pascal Wouters (Dalia) en Hanne Francis (Lisandro) wist in de barrage in Alken als enige ploeg zonder foutenlast af te werken. St.-Joris Alken (Noe Mateos, Melanie Govaerts, Isabelle De Wit-de Sonnaville en Marie Cremers) en Derbyclub III (Lins Bomans, Birhte Ferson, Katrien Wasczak en Sofie Molderez) vervolledigden het podium.

Freddy Jaeken, met zijn 72 lentes de ouderdomsdeken van Derbyclub, wist met zijn vreugde geen blijf. “Voor mij persoonlijk is dit minstens de vierde interclubtitel die ik als teamgenoot win”, reageert Jaeken. “Toch is het bijzonder om voor het tweede jaar op rij deze trofee te mogen winnen.”

Jaeken begon pas op zijn achttiende paard te rijden en heeft in zijn loopbaan heel veel prijzen gewonnen. “Mijn ouders hadden twee paarden maar die werden op de boerderij ingezet. Mijn papa vond het niet verstandig om deze paarden nog eens in competitie te brengen. Ze moesten brood op de plank brengen. Uiteindelijk heb ik op mijn achttiende zelf een paard gekocht. Vorig jaar heb ik mijn beste seizoen gekend met een zevental podiumplaatsen. Mijn paard en ik zijn samen 88 jaar oud en wij gaan door zolang de gezondheid het toelaat. Hopelijk kan ik volgend jaar nog deel uitmaken van het team dat voor de derde keer wint. Dan kunnen wij de wisselbeker Kleine Toer definitief in de kast stoppen.”

De dressuurruiters van de Kempische Regionale hielden in Zepperen een algemene repetitie in voorbereiding van het kampioenschap dat volgende zondag op het programma staat. Er vielen heel wat dubbelslagen te noteren. Leslie Vannuffelen (Jherville) bij de paarden en Jolien Berckmans (My Worry) bij de pony’s zegevierden in de initiatieproeven 1 en 2 terwijl Jasmine Frankie (Kronio van de Delthoeve) N1 en N2 won. Zinzi Aegten (Cadanza) nam dan weer N3 en N4 voor haar rekening.