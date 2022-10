Dimitri Van den Bergh blijft ijzig kalm en wint thriller op Grand Prix of Darts

‘The DreamMaker’ mocht als eerste Belg aan de bak in een volgepakte Morningside Arena in Leicester. Met een extra zware opdracht in de zoektocht naar twee gewonnen sets (drie legs voor setwinst): naast dubbel uitgooien ook dubbel ingooien. Van den Berghs Plan A was dubbel 16, Plan B was dubbel 14. Zijn tegenstander: Dave Chisnall (PDC 15), de winnaar van de Belgian Open.

In de eerste leg raakte de Antwerpenaar zijn tweede pijl op de dubbel, waarna hij snel scoorde met een 140 en een 180. Drie pijlen op dubbel 14 gingen mis en twee op dubbel 7, maar met pijl zes was het eerste punt binnen voor Van den Bergh. Leg twee: een begin met zes missers op dubbel 16, waardoor ‘Chizzy’ vrij spel had en 126 uitgooide.

Leg drie begon beter en Van den Bergh finishte bijna 160, om vervolgens op 2-1 te komen. Leg vier: keuze voor dubbel 18 na twee missers, met een 140 terwijl Chisnall het even lastig had. Ook de Engelsman liet een finish van 160 liggen en miste dan drie pijlen voor de leg, waarna Van den Bergh de set pakte met 3-1.

Onze landgenoot kreeg meteen een kansje bij het begin van set twee door drie dubbelmissers van Chisnall, maar die raakte dan een 180. Gevolgd door een 140 van ‘Dancing Dimi’. Maar de Engelsman, twee jaar geleden nog finalist op de Grand Prix, maakte het af op dubbel 12. Het ging dan hard tegen hard, met een nieuwe 180 van Chisnall, maar Van den Bergh blijf kalm en zette de bordjes gelijk. ‘Chizzy’ kwam vervolgens opnieuw op voorsprong en gooide nog maar eens een 180 op de leg van onze landgenoot, maar miste op dubbel 20. Van den Bergh zorgde vervolgens voor 2-2 door een finish van 91 op de bull. De beslissende vijfde leg begon slecht voor de Belg, met vier missers op de dubbel-in. Hij zette nog wel druk, maar Chisnall maakte het af op dubbel 12.

Tijd voor een beslissende set naar drie winnende legs. Van den Bergh begon die met een “bang”, een 180 dus. Hij keek niet meer om en sloeg het eerste toe met een finish van 77. Chisnall gooide dan vier perfecte darts, liep meteen uit en maakte gelijk. De spanning steeg in Leicester, maar Van den Bergh gooide dan een paar keer triple 20 op naar 2-1. Chisnall gooide dan weer vier perfecte darts, terwijl de Antwerpenaar een minder moment kende. Alles kwam neer op één leg, met Van den Bergh als eerste aan de bak. Hij begin goed, met dubbel 16 en triple 19 maar ook Chisnall ging hard. Van den Bergh bleef echter kalm en maakte het af met een dubbel 10.

In de volgende ronde speelt hij tegen de winnaar van de partij tussen Jonny Clayton (PDC 7) en Dirk van Duijvenbode (PDC 16). “Ik ben door”, zuchtte Van den Bergh in het flashinterview. “Dave won onlangs nog in België en hij is gewoon een heel goeie darter. Hij wordt bovendien altijd wat onderschat, vind ik. Dus blij dat ik de klus heb kunnen klaren, het was niet simpel.”

Overige uitslagen:

Krzystztof Ratajski (PDC 18) - Callan Rydz (PDC 23) 2-0

Brendan Dolan (PDC 24) - Stephen Bunting (PDC 20) 0-2

Chris Dobey (PDC 26) - Luke Humphries (PDC 11) 2-0

Programma:

Jonny Clayton (PDC 7) -Dirk van Duijvenbode (PDC 16)

Kim Huybrechts (PDC 32) - Peter Wright (PDC 1)

Gary Anderson (PDC 9) - Michael van Gerwen (PDC 3)

Jose de Sousa (PDC 6) - Adrian Lewis (PDC 35)

ZONDAG

Madars Razma (PDC 37) - Ryan Searle (PDC 17)

Ross Smith (PDC 29) - Andrew Gilding (PDC 50)

Danny Noppert (PDC 10) - Gabriel Clemens (PDC 22)

Joe Cullen (PDC 12) - Damon Heta (PDC 19)

Rob Cross (PDC 8) - Daryl Gurney (PDC 25)

James Wade (PDC 5) - Martin Lukeman (PDC 53)

Gerwyn Price (PDC 2) - Martin Schindler (PDC 36)

Michael Smith (PDC 4) - Nathan Aspinall (PDC 14)