Yellow Tigers dromen van eerste WK-kwartfinale

Uit die eerste week onthouden vriend en vijand twee dingen: dat Britt Herbots wereldklasse bezit, en dat dit team niet snel het hoofd laat hangen. Zo moesten de Tigers tegen Italië en Nederland gemiste set- en matchballen overwinnen. “Voor dat doorzettingsvermogen worden wij wereldwijd geprezen”, verklaart bondscoach Gert Vande Broek. “Als je zou bellen naar Giovanni Guidetti, de coach van Turkije en de Pep Guardiola van het volleybal, zal die beamen dat je nooit klaar bent met de Belgen.”

Met Marlies Janssens (23 blocks) en Britt Herbots (123 punten) staan twee Tigers helemaal bovenaan in de stats. De 23-jarige Limburgse had vrijdagavond tegen Nederland 41 punten bijeengemept. In de WK-geschiedenis scoorde alleen de Italiaanse Paola Egonu (45 punten in 2018 tegen China) meer. “Ik kijk eigenlijk nooit naar dergelijke rankings. Bij ons is het geheel meer dan de som van de delen. En dat komt omdat wij vijf jaar naar dit WK hebben toegewerkt, waarin we het team op mekaar hebben afgestemd en we 106 wedstrijden afwerkten die ons in zo’n goed mogelijke positie aan dit WK lieten beginnen.”

Programma: 4 oktober 14.15u Japan (FIVB 7)-België (12), 5 oktober 20.15u België-Argentinië (18), 8 oktober 17u Brazilië (3)-België, 9 oktober 12.30u China (5)-België. De matchen worden gespeeld in Rotterdam (Ahoy)

Formule: Ook Italië, Nederland en Puerto Rico zitten in de Belgische poule. De punten uit de eerste fase tegen dat trio blijven behouden. De eerste vier teams kwalificeren zich voor de kwartfinale. Twee zeges zouden moeten volstaan voor kwalificatie.