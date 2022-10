Zien we binnenkort opnieuw een baby’tje in ‘Thuis’?

Het kindergeluk waar Lowie (Mathias Vergels) en Paulien (Tina Maerevoet) nu al een tijdje naar zoeken in ‘Thuis’, zou wel eens dichterbij kunnen zijn dan ze denken. Vanavond was te zien hoe beste vriendin Tamara (Tine Priem) voorstelde om draagmoeder te zijn voor hun droomkindje.

Paulien kampt al een tijdje met een kinderwens, bij stiefbroer Lowie borrelden in het vorige seizoen ook vadergevoelens boven. Dat leidde tot een breuk met zijn ex-vriendin Viv (Lynn Van den Broeck), waarna hij en Paulien besloten om samen op zoek te gaan naar een draagmoeder. Een eicel vonden ze al bij Katrien, de zus van Paulien.

Tamara en Bob (Christophe Haddad), de beste vrienden van Lowie en Paulien, willen hen graag helpen in die lastige procedure. Zij zijn zelf dolgelukkig met hun zoontje Leo, en dus stelde Tamara vanavond zichzelf voor als draagmoeder. Een warm moment van innige vriendschap, maar het is nog af te wachten of de behandeling zal aanslaan. En ook dan hebben de twee nog een lang traject voor de boeg.