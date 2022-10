Bus vol Nederlandse toeristen crasht in Ecuador: twee doden en twaalf gewonden

Twee Nederlanders zijn zondagavond omgekomen bij een busongeluk in de stad Tena in Ecuador. Dat heeft een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag gemeld. De overleden personen zijn een vrouw van 74 jaar uit Haarlem en een man van 73 jaar uit Hilversum.

Er zaten in totaal 21 Nederlanders in de bus. Twaalf Nederlanders zijn gewond naar een ziekenhuis overgebracht. Ze maakten een groepsreis met de bus. Volgens persbureau AFP zouden de overige slachtoffers tussen de 41 en 75 jaar zijn. Er zou ook een Ecuadoraan gewond zijn geraakt. Twee gewonden zijn in kritieke toestand, aldus de directeur van het ziekenhuis in de stad Tena.

Volgens AFP botsten er twee bussen op elkaar op de weg tussen Tena en Baeza, in de provincie Napo. De bus die de Nederlandse toeristen vervoerde, raakte het zwaarst beschadigd.

Verkeersongevallen zijn een van de belangrijkste doodsoorzaken in Ecuador. Sinds begin dit jaar kwamen daar al bijna 1.500 mensen om bij verkeersongevallen. In juli kantelde een bus in een buitenwijk van de hoofdstad Quito, waarbij acht mensen omkwamen en twintig anderen gewond raakten.