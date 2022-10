Koppels in ‘Blind getrouwd’ vertonen eerste barsten: “Uiterlijk is niet belangrijk, zeggen ze”

De euforie van de trouwdag is ver weg in Blind getrouwd. Drie van de vier koppels vertoonden al hun eerste barsten, op huwelijksreis. Vooral tussen Jana (29) en Christiaan (28) loopt het stroef. De pasgetrouwden verzeilden maandagavond in een moeilijk en pijnlijk gesprek, waarbij de bruidegom nogal bruut reageerde. “Toen Jana zei dat ik haar type niet was, nam ze mijn zelfvertrouwen helemaal weg.”

Een authentiek jacht, toepasselijk genaamd ‘Love boat’, aan de zonovergoten Turkse kust. Het zag er allemaal romantisch en idyllisch uit, maandagavond op tv. Maar tussen de koppels van Blind getrouwd begint het hier en daar stilaan te kraken. Zeker bij Jana De Bosscher, die haar jawoord gaf aan Christiaan Graulus. Ze zonderde zich even af met medekandidaat Florence, om haar hart te luchten. Blijkt dat Christiaan toch niet haar type is.

“Ik zie wel waarom ze ons gematcht hebben, maar qua uiterlijk is het niet de man waarvoor ik zelf zou kiezen”, aldus Jana over haar echtgenoot. “Je zegt altijd dat uiterlijk niet belangrijk is, maar dat is het wel. Het maakt het makkelijker om tot elkaar aangetrokken te geraken.”

Dat Jana een laag zelfbeeld heeft, doet de situatie niet veel deugd. “In het begin zat ik nog in de adrenaline van het huwelijk, maar nu ben ik veel beginnen nadenken. Ik ben vastgelopen op mijn uiterlijk en nu ook op het zijne. Ik zit in een experiment waarbij ik me moet openstellen naar Christiaan, maar ik merk dat ik op dit moment alleen met mezelf bezig ben.”

De kluts kwijt

De aanwezigheid van de andere vrouwen aan boord, geeft het zelfvertrouwen van Jana nog een extra duik. Ze vindt hen allemaal “superknap”. “Ik zit vooral naar hun buiken te kijken. Als ik dan mezelf zie, doe ik toch maar een topje aan. Dan voel ik me beter. Tijdens het eten was ik weer luider, want dan had ik meer kleren aan.”

Het maakt de situatie voor Christiaan, die niet helemaal op de hoogte was van de twijfels van zijn vrouw, niet evident. “Ik kan haar honderd keer zeggen dat ze de mooiste is. Als ik buiten het programma iemand zou kiezen, zou het nog altijd Jana zijn.”

Uiteindelijk besliste Jana om ’s avonds op de kamer, toen er geen camera’s waren, het gesprek aan te gaan. En dat kwam hard aan bij Christiaan. “Hij was ineens heel kort en bruut”, aldus Jana. “Dan brengt dit alles niet meer op en dan gaat het ook niet meer lukken, had hij gezegd. Voor die reactie was ik bang. Anders is hij een rustige en lieve man. Nu kwam hij heel fel uit de hoek.”

“Ik ben een ijdele jongen en vind uiterlijk belangrijk”, vertelt Christiaan. “Toen Jana zei dat ik haar type niet was, werd dat zelfvertrouwen helemaal weggenomen. Ik had het niet verwacht, en was even de kluts kwijt. Ik dacht dat ik plots op nul procent stond. Maar toen sprak ze toch over 70 procent.” Christiaan koestert dus toch nog hoop dat het goed komt. En ook voor Jana is het kalf nog niet verdronken. “Het is nu gezegd. Ik hoop weer met een propere lei te beginnen.”

HOE ZIT HET MET DE ANDERE KOPPELS?

Florence (29) en Jiri (35)

Bij Florence Vandoorne en Jiri Punt is er nog geen aantrekkingskracht van haar kant. “Ik vond Jiri een mooie man op de trouw”, zegt ze. “Ik voelde op dat moment echter geen aantrekkingskracht en die is er nu nog altijd niet. Niet leuk om te horen en ook moeilijk om tegen hem te zeggen, maar ik wou wel dat hij het wist.” Tegelijk maakt ze hem duidelijk dat hij zeker geen no-go is. “Misschien kan het nog groeien en ik ben benieuwd wat er nog komt.”

Lien (30) en Joren (36)

Joren Dumont probeert tegemoet te komen aan de verzuchtingen van Lien Opdebeeck, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. “Ze had aangegeven dat ik even wat moest temperen omdat ik soms zo druk was. Ik moet proberen om niet altijd de leiding te pakken in een gesprek. Als ik dat dan doe, valt dat onmiddellijk op. Dan ben ik precies mezelf niet.”

Brecht (27) en Dziubi (29)

Het verhaal van Dziubi Steenbergen en Brecht De Geyter is eensluidend positief. Zowel op verbaal als fysiek vlak is dit een matchmade in heaven. Als dit toch niks blijkt geworden te zijn, kan het niet aan de experten van het programma gelegen hebben.