McDonald’s lanceert Happy Meal voor volwassenen

“Je bent nooit te oud voor een Happy Meal.” Met die zin kondigt fastfoodketen McDonald’s aan dat ze hun bekende kindermenu ook aan volwassenen gaan verkopen. Maar wel enkel in de Verenigde Staten.

Voor velen is het pure nostalgie: de Happy Meal bij McDonald’s. Het kindermenu komt steevast in een eigen kenmerkende rode doosje en bevat ook altijd een speelgoedje. Maar het is enkel voor kinderen en dat vinden heel wat volwassenen jammer.

McDonald’s kwam daarom deze week met goed nieuws. “Je bent nooit te oud voor een Happy Meal”, schreef de keten op Twitter. Daarmee lanceren ze een nieuwe versie van de Happy Meal voor volwassenen. De grootte van de portie werd aangepast, maar het speelgoedje is wel nog steeds aanwezig. Het gaat om een figuurtje in samenwerking met het kledingmerk Cactus Plan Flea Market.

Wel belangrijk om te weten: het gaat om een limited edition en zal enkel beschikbaar zijn in de Verenigde Staten. Het is overigens niet de eerste keer dat McDonald’s met zo’n stunt afkomt. De fastfoodketen werkte in het verleden al samen met tal van celebs om speciale menu’s te creëren.

