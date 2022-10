BRC heeft ontwerpkalender voor BK rally 2023 klaar

Tijdens een vergadering met de organisatoren van de rallywedstrijden, RACB Sport en de BRC Promotor is een ontwerpkalender opgemaakt voor het Belgian Rally Championship 2023. In tegenstelling tot dit jaar telt de kalender dertien wedstrijden, opgesplitst in Championship Events en Belgian Rally Cup. Rijders kunnen maximaal zeven resultaten inbrengen, waarvan minimum vijf Championship Events en twee wedstrijden van de Belgian Rally Cup.

Het kampioenschap opent zoals de traditie het wil met de Rally van Haspengouw eind februari. Die rally is één van de zes Championship Events die sowieso meetellen om kampioen van België te worden. De andere wedstrijden zijn de Rally van Wallonië, de Ardeca Ypres Rally, de East Belgian Rally en de Spa Rally. De zesde wedstrijd wordt ofwel de TAC Rally ofwel de Condroz Rally.

In tegenstelling tot dit seizoen, toen enkel wagens van het type Rally2 in aanmerking kwamen voor de titel, is dat volgend seizoen ook het geval voor wagens van type Rally3, Rally4 en RGT. Wie kampioen wil worden kan maximaal zeven resultaten inbrengen. Zes Championship Events en één wedstrijd van de Rally Cup of vijf Championship Events en twee wedstrijden van de Belgian Rally Cup.

De drie nieuwe rally’s opgenomen in de kalender zijn de Rallye des Ardennes, de Bertrix Rally en de Aarova Rally Oudenaarde. “Het is een goede zaak dat er nieuwe wedstrijden deel uitmaken van het kampioenschap”, zegt organisator Alain Penasse. “In het verleden was er al eens kritiek te horen dat het altijd dezelfde wedstrijden en regio’s waren die in aanmerking kwamen om een wedstrijd van het BRC te organiseren. Er is een nog betere regionale spreiding met voor het eerst ook een wedstrijd in Luxemburg.”

© JEFFREY GAENS

Ontwerpkalender 2023:

25 februari: Rally van Haspengouw

18 maart: South Belgian Rally

1 april: Rallye des Ardennes

8 april: TAC Rally

29 - 30 april: Rally van Wallonië

20 mei: Sezoensrally

10 juni: Bertrix Rally

23 - 24 juni: Ardeca Ypres Rally

1 - 2 september: Omloop van Vlaanderen

30 september: East Belgian Rally

Oktober 2023: Aarova Rally Oudenaarde

4 - 5 november: Condroz Rally

2 - 3 december: Spa Rally