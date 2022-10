Dronken man wil met taxi naar hotel in Antwerpen maar eindigt in Arnhem: rekening van 800 euro

Wat een kort ritje in een taxi na een avondje stappen had moeten zijn, werd een lang nachtelijk avontuur. Een beschonken man die na het uitgaan naar zijn hotel in Antwerpen gebracht wilde worden, eindigde in Arnhem. Dat meldt de politie.

De man was in slaap gevallen op de achterbank. Toen hij ontwaakte, was hij nog steeds onder invloed. Hij had hij geen idee waar hij was of waar hij heen moest. De taxichauffeur belde daarop de politie. Die kwam uiteindelijk tot de conclusie dat hij hier niet eens in de buurt woont en naar zijn hotel in Antwerpen gebracht had moeten worden. Wat hier misging, is onbekend.

Chauffeur en passagier zijn vervolgens samen teruggereden naar Antwerpen. Het incident heeft mogelijk wel voor de nodige pijn in de portemonnee gezorgd: het retourtje kostte zo’n 800 euro. “Ze zullen samen de kosten regelen”, meldt de politie.