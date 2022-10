Red Flames voelen in aanloop naar kraker in Portugal geen extra druk: “We zijn dit gewend”

De Red Flames verzamelden maandag in het nationale oefencentrum in Tubeke om zich voor te bereiden op de barrages voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland van volgend jaar. Donderdag speelt België in de eerste ronde in en tegen Portugal. Bondscoach Ives Serneels leeft met vertrouwen toe naar het duel. “Veel speelsters hebben al ervaring met heel belangrijke wedstrijden en zijn gewend aan dit soort krakers”, aldus de Belgische T1.

In totaal 24 Flames verschenen in Tubeke op de afspraak, maar ze kwamen niet allemaal op het trainingsveld omdat sommige speelsters afgelopen weekend nog met hun club in actie kwamen. Serneels gaf er de voorkeur aan in Tubeke te trainen, de groep reist pas woensdag naar Portugal.

“We bereiden ons voor zoals we gewoonlijk doen”, zei Serneels maandag op een persconferentie in Tubeke. “Daarom trainen we niet in Portugal. We kennen de infrastructuur hier met de oefenvelden en het hotel. We weten niet onder welke omstandigheden we daar zouden moeten trainen. We hebben niets veranderd.”

© BELGA

Portugal is net als België een land waar het nationale vrouwenteam de voorbije jaren grote stappen vooruit heeft gezet in de ontwikkeling. “Portugal is inderdaad een beetje een team zoals wij, dat de laatste jaren goed vooruit is gegaan met speelsters die al ervaring hebben opgedaan op grote toernooien. Ze tellen ook speelsters die de voorbije twee jaar in actie kwamen in de Champions League met Benfica en hebben min of meer dezelfde manier van werken als wij.”

Slaagt het team van Serneels erin Portugal uit te schakelen, dan wacht thuis (op 11 oktober) een duel met IJsland in de tweede ronde. In beide rondes valt de beslissing in één wedstrijd. De Belgische voetbalvrouwen eindigden met 22 punten op de tweede plaats in kwalificatiegroep F. Noorwegen won de poule met 28 punten en verzekerde zich zo van een WK-ticket. Portugal eindigde in groep H op de tweede plaats, achter Duitsland.