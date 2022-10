Straffe beelden: bekijk de fenomenale sprint die Arnaud De Lie uit zijn (super)benen schudde na valpartij in laatste kilometer

Axel Zingle (Cofidis) won zondag de vierde editie van de Famenne-Ardenne Classic (cat. 1.1). Topfavoriet Arnaud De Lie kwam in de laatste bocht ten val en zag zijn kansen op een tiende zege van het seizoen in rook opgaan. De kopman van Lotto-Soudal beschikte nochtans over uitstekende benen, zo blijkt uit opgedoken beelden. De Lie ging op 900 meter van de streep onderuit, maar slaagde er alsnog in om als 15de te finishen. Straf, vond ook Victor Campenaerts.