“Harry en Meghan op jacht naar nieuw miljoenenstulpje”

Prins Harry en Meghan verhuizen mogelijk van hun villa in Montecito naar een huis in de Hope Ranch-community. Dat meldt Daily Mail op basis van enkele plaatselijke bronnen. De twee zouden op zoek zijn naar een nieuw onderkomen omdat hun huidige woning “niet langer voldoet”.

Hope Ranche is net als Montecito een particuliere woongemeenschap en ligt maar zestien kilometer bij hun huidige woonplek vandaan. In de buurt is een countryclub, een golfclub, er zijn tennisbanen, picknickveldjes en een compleet netwerk aan wandelpaden. De huizen in de streek kunnen naar verluidt 22 miljoen dollar opbrengen. Ter vergelijking: hun huidige huis is volgens Britse media ongeveer 15 miljoen dollar waard.

Het is onduidelijk of ze juist iets groters of iets kleiners zoeken. In elk geval biedt Hope Ranche waarschijnlijk meer rust, omdat er minder beroemdheden wonen. In Montecito woonden Harry en Meghan in de buurt van onder meer Katy Perry, Ellen DeGeneres en Jennifer Aniston.

De buurt was regelmatig doelwit van inbraken. Ook in de woning van Harry en Meghan werd afgelopen mei herhaaldelijk ingebroken. Mogelijk hebben de twee al een aankoop gedaan, maar dat kregen de lokale media niet bevestigd.