Charles overweegt Frogmore House aan William en Kate te schenken

Krronprins William en Kate kunnen zomaar eens de nieuwe eigenaar worden van Frogmore House, het prachtige herenhuis uit de zeventiende eeuw dat momenteel toebehoort aan Charles. Maar of ze dit aanbod zullen accepteren, is nog maar de vraag.

De nieuwe koning vindt het landgoed in Windsor naar verluidt ’te lawaaierig’ omdat het dichtbij de luchthaven van Heathrow ligt. Charles geeft daarom de voorkeur aan Buckingham Palace als zijn nieuwe hoofdverblijf.

Het ziet er echter niet naar uit dat William en Catherine van plan zijn snel te verhuizen. De dozen van hun laatste verhuizing naar Berkshire zijn pas net goed en wel uitgepakt en een nieuwe verhuizing is dan ook niet iets waar zij om zullen staan te springen.

Terwijl Charles niet zo enthousiast is over Frogmore House, was wijlen koningin Elizabeth juist dol op het herenhuis. Ze gebruikte het landhuis regelmatig als uitvalsbasis. Ook werd het gebruikt voor een aantal koninklijke evenementen, waaronder de huwelijksreceptie van Meghan en Harry.