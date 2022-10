Ongelooflijk maar waar: mascotte (!) van NBA-ploeg verdient het drievoudige van basketster Emma Meesseman

Een tweede WNBA-titel winnen, dat zat er niet in voor Emma Meesseman. Maar de Belgian Cat speelde wel opnieuw een uitstekend seizoen, voor het eerst in dienst van de Chicago Sky, en was haar jaarsalaris dus dubbel en dik waard. Alleen, nu blijkt nog maar eens het verschil tussen de WNBA en de NBA...

Meesseman, die met Chicago strandde in de halve finales, verdiende met haar eenjarige contract 185.000 dollar (zo’n 188.000 euro). Een mooi bedrag, maar een peulenschil vergeleken met wat toppers bij de mannen verdienen én blijkbaar ook wat mascottes van NBA-teams op hun bankrekening mogen bijschrijven.

Zo zou Rocky, de mascotte van de Denver Nuggets, per seizoen liefst 625.000 dollar (638.000 euro) verdienen. Daarmee verdient de man in het pak tien keer meer dan de gemiddelde mascotte. Enkel Harry the Hawk van de Atlanta Hawks komt met zijn 600.000 dollar (612.000 euro) in de buurt. Ook Benny The Bull van de Chicago Bulls (400.000 dollar) en Go The Gorilla van de Phoenix Suns (200.000 dollar) streken meer cash op dan Meesseman, over het algemeen gezien als een van de beste basketbalspeelsters ter wereld.

