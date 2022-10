Russische soldaten op de vuist in kazerne in Moskou: “Rekruten hebben 20 ‘opa’s’ in elkaar geslagen”

Op een militaire basis nabij Moskou is het, volgens mediaberichten, tot een massale vechtpartij gekomen tussen net gemobiliseerde soldaten en collega’s die al langer in het leger dienen. De Russische president Vladimir Poetin kondigde recent een gedeeltelijke mobilisatie aan. “De nieuwelingen worden echter niet met open armen ontvangen, integendeel: ze moeten hun kleren en gsm’s afstaan”, aldus de nieuwssite Baza. De rekruten haalden de bovenhand in de vechtpartij.

De nieuwkomers duldden een dergelijke houding niet en beantwoordden de afpersing met grof geweld. Er brak een massale vechtpartij uit - volgens Baza werden “ongeveer 20 ‘opa’s’ in elkaar geslagen”. De situatie liep echt uit de hand: de geslagen mannen wisten alleen te ontsnappen door zich op te sluiten in een van de kamers van de eenheid. Van daaruit hebben ze de politie gebeld. Pas na de aankomst van de politie keerde de rust terug. Geen van de partijen besloot klacht in te dienen.

Deze vechtpartij past in een hele reeks van conflicten de voorbije twee weken. De mobilisatie die Poetin toen aankondigde, verloopt op veel plaatsen chaotisch. Zo worden mannen opgeroepen ondanks een ziekte of gebrek aan kwalificaties, of worden ze soms zonder instructeurs in het open veld afgezet. Op veel plaatsen is er gebrek aan kleding, uitrusting en voedsel.