Collectief geheugenverlies en wegkwijnen in Istanbul: dit was ‘De allerslimste mens ter wereld’

Peter Van de Veire maakte zijn opwachting in ‘De allerslimste mens ter wereld’. Tussen al het terugblikken op zijn huwelijksaanzoek door wist hij ook goed te quizzen, al liet de tegenstand zich niet doen. Quizmaster Erik Van Looy zal zich de vraag over de remake van ‘De zaak Alzheimer’ dan weer nog lang herinneren.

De winnaar van vanavond:

Een avond vol verrassingen, aldus presentator Erik Van Looy. Ondanks de eindspurt van Bart Cannaerts was het opnieuw Liesbeth Van Impe, hoofdredacteur van onze zusterkrant Het Nieuwsblad, die met 439 seconden de aflevering won.

De verliezer:

Het was nieuwkomer Peter Van de Veire die in de finale de duimen moest leggen voor Bart Cannaerts. Hij gaf drie trefwoorden over Roland Garros maar Bart wist de overige twee en speelde hem naar huis.

De nieuwkomer van vanavond:

Schrijfster en columniste Dalilla Hermans.

De beste quotes:

Jan Jaap van der Wal: “Ik vind het heel leuk om Amelie Albrecht haar jurydebuut mee te maken. Ik heb dat eerder gedaan met Kat Kerkhofs. Dus als jij dat een beetje goed doet dan...

Amelie Albrecht: “Dan?”

Van der Wal: “Dan zit jij over twee jaar weg te kwijnen in Istanbul.”

Het Mooiste moment:

Bart Cannaerts vond slechts één trefwoord in zijn filmfragment. Ook de andere kandidaten konden niet aanvullen. “Verrassend, voor mij althans”, zegt Van Looy enigszins schoorvoetend. Het ging om een filmfragment uit Memory, de remake van De zaak Alzheimer, die de presentator zelf regisseerde. Een collectieve ‘oei’ klonk bij de kandidaten. Cannaerts bood zijn verontschuldigingen aan en Jan Jaap van der Wal benadrukte tot twee keer toe dat ze wel degelijk van Erik houden. “Ik heb er verder niets mee te maken. Verrassende wending”, wist de presentator nog uit te brengen.

De tussenstand

1 Bart Cannaerts (12 afleveringen)

2 Jonas Geirnaert (5 afleveringen)

3 Delphine Lecompte (4 afleveringen)

4 Jelle Cleymans (4 afleveringen)

5 Liesbeth Van Impe (3 afleveringen)