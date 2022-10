In een volgende actie worden de ‘stortkegels’ onder de vele schachten opgeruimd. — © RR

Riemst

Een twintigtal vrijwilligers heeft zaterdag 350 zakken vol afval uit de oude mergelgroeve De Grote Berg in Zussen gehaald en in een grote container verzameld. In totaal ging het om liefst 3 ton.