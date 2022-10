Waarom schoot Yvo Theunissen politieman Amaury Delrez dood? “Ze moeten niet aan mijn broertje komen”

“Ze moeten niet aan mijn kleine broertje komen. Ik kan daar niet tegen.” Schoorvoetend probeerde de Nederlander Yvo Theunissen (40) in de Tongerse assisenzaal uit te leggen waarom hij in de zomer van 2018 in Spa, aan de vooravond van de Grand Prix Francorchamps, politieman Amaury Delrez (37) heeft neergeschoten. Maar er zitten nog heel wat gaten in zijn uitleg. “Misschien wil ik het me allemaal niet herinneren.”