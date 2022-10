Vader wil kinderen redden uit de zee, maar overleeft zelf reddingsactie niet

Een 55-jarige man is om het leven gekomen toen hij zijn kinderen uit het water wilde redden bij Yallingup Beach, in het westen van Australië.

De tieners waren zaterdagavond in de problemen gekomen in het diepe water. Hun vader, die maar beperkte zwemervaring had, twijfelde geen seconde en rende de zee in om de twee jongens te redden. “Bij die poging is hij zelf verdronken”, zegt politiewoordvoerder John Bouwman. De kinderen bleven ongedeerd.

Strandgangers en hulpverleners probeerden de man nog te reanimeren, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Chris Peck van de reddingsdienst benadrukt dat het belangrijk is om uiterst voorzichtig te zijn in het water. “Of je nu vaart, zwemt of surft, je moet de oceaan respecteren en begrijpen hoe de omstandigheden zijn”, verklaarde de man aan Australische media.