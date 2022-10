“Na opmerkingen over onze naam in Duitsland en zeker aan de Hongaarse grens, hebben we ‘Z-coach’ toegevoegd op onze bussen”, zegt zaakvoerder Rik Vanheusden van De Zigeuner. — © Tom Palmaers

Diepenbeek

Het bekende reisbureau en busbedrijf ‘De Zigeuner’ uit Diepenbeek denkt er voor het eerst in zijn bijna 75-jarige bestaan over na om zijn naam aan te passen, of minstens een aanvulling toe te voegen. “Dat idee komt er nadat we in Duitsland en zeker Hongarije verwijten hebben gekregen.”