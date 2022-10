En of ze op hun hoede zijn bij Atlético, waar Simeone zich gaat aanpassen aan Club Brugge: “Ze zijn héél, héél sterk”

Diego Simeone speelde in 2018 al tegen Club Brugge in de Champions League, al vindt El Cholo niet dat je die partijen nog kan vergelijken. “Het is een andere wedstrijd, en ook een heel moeilijk”, zegt Simeone. “Club zorgt voor veel pressing en offensieve dynamiek. Ik vind dat trouwens mooi om te zien. Die offensieve kwaliteiten zorgden ervoor dat ze vier keer gescoord hebben op Porto. En gewoon hebben tegen Leverkusen.” Ook zijn aanvoerder Koke, die ondertussen ook 67 caps voor Spanje op de teller heeft, is op zijn hoede. “Het wordt een heel belangrijke wedstrijd. Brugge staat - misschien niet zo onverwacht - eerste in de groep. We moeten gewoon winnen, de drie punten is het enige wat telt. Het is wat het is, ze staan eerste. Wij hadden ook liever zes punten gehad.”

Opvallend: het systeem van Atlético was een themaatje voor de Spaanse collega’s. Simeone speelde met drie aanvallers én Witsel op het middenveld. “Of dit mijn systeem wordt? Ik zit hier ondertussen al zo lang, en ik heb nog nooit een vast systeem gehad”, haalde Simeone de schouders op. “Wie mij kent, weet dat ik mij aanpas aan de tegenstander. Dus ook aan Club Brugge dinsdag.” Voor Koke maakt het niet uit hoe zijn ploeg dinsdag speelt. “De manier waarop we hebben gespeeld in Sevilla, is niet zo interessant. Onze jongens moeten dinsdag vooral fris zijn om te spelen. Verder is de tactiek aan onze coach.” Mooie woorden en respect voor de Belgische landskampioen, dus. Want Simeone besloot zijn (korte) persconferentie met het feit dat Club “héél, héél sterk” is.