Shorttrackclub krijgt 5.000 euro voor opleiding van talenten

Hasselt

Sportschepen Habib El Ouakili heeft een cheque van 5.000 euro geschonken voor de uitstekende werking van het jongerentalententeam regio Limburg van de shorttrackclub IJsclub De Schaverdijn Hasselt. Voorzitter Bob Petré nam de cheque in ontvangst.

“Een fantastische erkenning voor onze inspanningen”, zegt voorzitter Petré. “Wij hebben vorig jaar een project opgestart voor onze talentvolle schaatsers die nog te jong zijn om aan te sluiten bij het Belgische nationale team. Doel was dat ook deze schaatsers zich beter kunnen ontplooien. Zo krijgen ze meer trainingen op hoger niveau die de standaard clubtrainingen overstijgen en is er professionele begeleiding voorzien, net als stages met andere talentgroepen in het buitenland. Vorig jaar hebben de ouders dat gefinancierd, maar nu hebben we een projectaanvraag ‘jeugdopleiding topsport’ ingediend bij de stad. Die subsidie hebben we ook gekregen gekregen. Uiteraard zijn we erg blij met de kansen die onze jonge talenten op deze manier krijgen, meer bepaald Lowie Dekens (15), Lotta Van Herck (15), Mirthe Michielsen (14), Loy Cremers (13), Luna-Marie Lau (13), Jesse-Jan Rayen(12) en Zander Liekens (11).” raru