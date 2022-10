Motorrijder krijgt veeg om de oren van vrouwelijke concurrent na een werkelijk rampzalige start: “Enorm frustrerend”

Een opmerkelijke start van de motorwedstrijd in de Junior Supersport Serie op Donington Park. Een van de (jonge) piloten - Aaron Monk - miste zijn start volledig omdat hij de controle over zijn voorkant verloor en daardoor dwars door het deelnemersveld zoefde. Daarbij werd er ook een concurrent uitgeschakeld, meer bepaald Scarlett Robinson. En die was daar woest over. Het Britse racetalent gaf Monk vervolgens een veeg om zijn oren.

De beelden:

“Het was echt niet het weekend waar ik op gehoopt had”, sakkerde de 18-jarige Robinson op Instagram. “Nadat ik tijdens de eerste wedstrijd zelfs de eerste bocht niet haalde, was ik altijd op achtervolgen aangewezen in de tweede wedstrijd. Wat een ramp… Ik had geen enkele andere keuze dan tegen het asfalt te gaan. Enorm frustrerend want ik had het gevoel dat ik goed kon presteren, maar spijtig genoeg gebeuren deze dingen. Op naar de volgende, binnen twee weken.”