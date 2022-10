Onze tv-tips: een opmerkelijke affaire, een bijzonder kunstwerk en afscheid nemen

Classique Gilbert

Een, di, 21.25u

Het is een bijzondere maand voor de Waalse wielrenner Philippe Gilbert. Na een carrière van net geen twee volle decennia stopt hij op 15 oktober definitief met fietsen. Dat gebeurt met een event in Valkenburg waar hij de Amstel Gold Race won en wereldkampioen werd. In deze docureeks blikken we terug op de overwinningen en krijgen we een blik in zijn privéleven. niet alleen voor wielerfanaten een aanrader. (tove)

Een nacht in het museum

Canvas, di, 21.20u

Laatste aflevering van het sterke cultuurmagazine van Thomas Vanderveken over de heropening van het KMSKA In Antwerpen. Nog één keer mogen we meegenieten van een topwerk uit de collectie. Hij schotelt kunstenaar Jaouad Alloul De intrige van James Ensor voor, een kleurrijke maskerade waarvan niemand precies weet wat ze voorstelt. de twee buigen zich urenlang over de betekenis. (tove)

The graduate

VTM4, di, 23.20u

De jonge Benjamin besluit in te gaan op de avances van Ms Robinson en begint een louter seksuele affaire met haar. De vrouw zou zijn moeder kunnen zijn. Dan ontmoet hij haar knappe dochter Eilaine. Een voor 1967 gewaagd thema, maar het leverde deze film met Dustin Hoffman en Anne Bancroft een Oscar en andere filmprijzen op. Duikt ook geregeld op in lijstjes van beste Amerikaanse films ooit. (tove)