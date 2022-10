Popkoor Sens viert tinnen jubileum met concerten

Het verhaal van Popkoor Sens begon in 2012 toen de jongere dames uit het Sint-Ceciliakoor van Grote Spouwen onder leiding van Dirk-Jan Kerris wat ' lichtere' muziek wilden brengen. Zanggroep Sing&Swing was geboren.In 2013 organiseerde Sing&Swing een eerste groot concert 'Circle of life' in Alden Biesen. Een groot succes dat in 2014 herhaald werd.Het koor groeide verder uit tot een begrip in Bilzen en omstreken. In 2015 en 2017 stonden ze op het podium in De Kimpel met Sing&Swing 'Puur'. Doorheen de jaren werkten ze ook mee aan het grote muziektheater 'Het Geheim van Papillon' en stonden ze op verschillende podia.Ook namen ze in 2018 hun eigen cd op: een ontroerend moment waar ze hard voor gewerkt hadden.De groep groeide uit tot een hechte en gedreven groep van een 35-tal zangeressen, ze evolueerden in hun zangtechniek én choreo. Corona kreeg hen niet klein: ze zochten elkaar online op om samen te zingen en een glas te drinken. Hun inzet werd bekroond met een Zilveren Diploma tijdens de World Choir Games in 2022. Dit jaar vieren ze dus hun tinnen jubileum. Afgelopen juni wijzigden ze hun naam naar Popkoor 'Sens'. Hierin zit hun oude naam Sing&Swing verborgen.De cirkel is rond en ze vieren dit uitgebreid met drie jubileumconcerten 'TINtelingen' op de plek waar alles begon in het mooie Alden Biesen. Ze zijn met z’n allen volop bezig met de voorbereidingen om zich eind oktober weer volledig te geven op hun jubileumconcerten. Wil je er ook bij zijn op 28, 29 of 30 oktober? Haast je dan om je tickets te bestellen (www.popkoorsens.be).