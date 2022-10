Koen Wauters over legerdienst: “Nog geprobeerd om mij te laten afkeuren, maar dat is mislukt”

Koen Wauters in 2014, toen hij van defensie een luchtdoop kreeg in een straalvliegtuig. — © Youtube/ Belgian Defence

Koen Wauters getuigde maandag op radiozender Joe over zijn legerdienst, naar aanleiding van het voorstel van de nummer één van het leger Michel Hofman, die pleit voor de herinvoering van de militaire dienstplicht. “Ik had nog geprobeerd om mij te laten afkeuren omdat mijn knie slecht was, maar dat is mislukt”, zei de zanger van Clouseau tegen presentator Sven Ornelis.

“Toen ik de kazerne in Turnhout binnenreed in 1991, stond het daar vol. Honderd, tweehonderd man en journalisten van de openbare omroep en VTM, dat was echt belachelijk”, aldus Koen Wauters. “Dat was een heel gedoe, net alsof Elvis naar het leger ging. Ze hebben mij de hele dag gevolgd en gefilmd, en ‘s avonds zat ik in de journaals.”

Koen Wauters is naar eigen zeggen wel dankbaar dat hij als milicien heeft leren “patatten jassen”. Maar zijn eigen kinderen ziet hij niet meteen naar het leger gaan. “Ik ben wel voorstander van een goed functionerend leger, maar je kan niemand verplichten.”