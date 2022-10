Ontmoetingscentrum de Steborg schenkt 6.000 euro aan goede doelen

Hasselt

In ontmoetingscentrum de Steborg in Stevoort organiseerden de plaatselijke werkgroepen 3 en 4 het voorbije weekend de 12de editie van de werelddagen, een beurs voor het goede doel.

“We verkopen allerlei spullen die de mensen ons geschonken hebben”, vertel Anita Toetenel. “Dat gaat van boeken, kledij en speelgoed tot allerlei spullen voor in huis. Samen met de opbrengst van de cafetaria kunnen we ook dit jaar weer zo’n 6.000 euro schenken aan projecten in de derde en de vierde wereld. Dit jaar steunen we de vzw Welzijn uit Kermt en projecten in Congo, Gambia en Taiwan, waar dorpsgenoten van ons op de een of andere manier nauw bij betrokken zijn.” raru