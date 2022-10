Aaron Blommaert ontkent geruchten over relatie met Gloria Monserez

Begin september liet Monserez weten niet langer single te zijn. Een naam noemde de Ketnetwrapster niet, al deden toen al maandenlang geruchten de ronde over een relatie met Blommaert. “Niemand heeft mij gebeld om te vragen of dat klopt”, zegt Aaron Blommaert nu in een interview met Humo. “Gloria en ik hebben het er weleens over gehad, en we waren het er meteen over eens dat we beter gewoon niet reageerden. Want als je zegt wie het niet is, moet je natuurlijk ook zeggen wie het wél is. En daar hebben we allebei weinig zin in.”

De ‘Familie’-acteur leest naar eigen zeggen wel vaker dingen die hij zelf nog niet eens wist. “En iedereen heeft daar dan ook een mening over. Dat is… speciaal. Zeker omdat ik redelijk gesloten ben”, zegt hij. “Nu, ik kan er wel mee om hoor, ze hadden me er bij de VRT en VTM op voorbereid. Het is vooral een kwestie van het niet te lezen, denk ik. Het ambetante is dat vrienden die artikelen vaak naar me doorsturen, om te lachen: ‘Kijk eens wat ze hier over jou schrijven.’ En dan lees ik het dus wel.”

“Ik heb daar in elk geval zelf nooit iets over gezegd”, zegt Aaron Blommaert ook in ons magazine Billie, dat dit weekend verschijnt. “Maar omdat ik dan op de foto sta met haar… Ik sta met nog vrouwen op de foto, hoor.”

