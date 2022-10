Waarom ezel doodleuk de Gangulfuskerk binnenstapt

"Misschien komt er wel een giraf!" had één van de misdienaars die ochtend in de eucharistieviering gehoord bij deken Wim. "Zo’n vaart zal het wel niet lopen", dacht pater Frans. Toch moest hij ook even slikken toen ezel Basiel aan het begin van de namiddag de kerk binnenstapte. Hij zegende het dier en wenste het een mooi leven toe, samen met zijn huisgenoten. Onverstoorbaar trok Basiel vervolgens met zijn baasjes richting de zijbeuk, waar de misdienaars met ‘In den Acoliet’ een pop-up koffiebar bemanden ten voordele van hun werking. Maar liefst 80 andere dieren volgden het voorbeeld van Basiel. Vooral honden, in alle soorten en maten, kwamen met hun baasjes om Gods zegen vragen. Sommige wat aarzelend, andere onstuimig blaffend of vrolijk kwispelend. Allemaal kregen ze van pater Frans de opdracht om het huis van hun baasjes goed te bewaken tegen mogelijke indringers. Bij de ene viervoeter leek deze taak misschien wel geloofwaardiger dan bij de andere. In de andere zijbeuk konden mensen een kaarsje branden bij Maria voor de huisdieren die ze moeten missen. "Een dier dat sterft, dat is echt een gezinslid dat je moet missen hé", klinkt het bij een oudere dame me toe. Ze is niet de enige die dit zo aanvoelt, getuige de zee van kaarsjes bij het Mariabeeld.Hugo de hamster was één van de laatste diertjes die op bezoek kwam. "Ik kwam bewust wat later", vertelt zijn jonge baasje, Hugo zou anders misschien te bang worden van de drukte van die andere grote dieren hier." Ook kleine Hugo ontving de zegen van pater Frans. Mens en dier, oud en jong, groot of klein,… vandaag was iedereen gelijk op het moment dat hij/zij voor pater Frans kwam te staan. Dit is helemaal in de geest van Franciscus van Assisi natuurlijk, de patroonheilige van Werelddierendag.