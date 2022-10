Wandelen in het spoor van broeder Cyriel

Vorig weekend vierde het Comité Kisaro het vijftigjarig bestaan van het project Kisaro en de honderdste verjaardag van broeder Cyriel die in 1972 uit Bokrijk naar Rwanda vertrok om er een landbouwproject op te zetten.Stefan Meyvisch ontwierp bij die gelegenheid een wandeling van iets meer dan één uur over 4 km, die start aan de vroegere kloosterhoeve en die niet alleen op de natuur gericht is en op de aanwezigheid van de broeders in Bokrijk, maar ook op de periode voordat er daar broeders waren met o.a. zandwinning, het Kneippinstituut en de groententeelt. Evenzeer wordt de evolutie onder de loep genomen sinds de broeders er vertrokken zijn. Uiteraard staat de figuur van broeder Cyriel centraal.De weergoden waren het initiatief gunstig gezind en zaterdag en zondag namen een zestigtal enthousiaste wandelaars in kleine groepjes deel aan deze geleide wandeling. Wie als groep deze wandeling wil maken, kan afspreken met Stefan (stefan.meyvisch@gmail.com)