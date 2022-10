Oud-chef CIA: “VS zou Russische troepen vernietigen als Poetin kernwapens inzet”

Volgens David Petraeus, een voormalig directeur van de Amerikaanse inlichtingendiensten, kunnen de Verenigde Staten ‘alle Russische troepen op Oekraïens grondgebied vernietigen en de vloot in de Zwarte Zee tot zinken brengen’. De voormalige generaal zei wel dat dat een hypothese is en hij dat niet besproken heeft met de nationale veiligheidsadviseur.

Tijdens een interview op de Amerikaanse nieuwszender ABC News werd voormalig directeur van de CIA, David Petraeus, gevraagd wat Amerika zou doen als Russisch president Vladimir Poetin kernwapens zou inzetten in Oekraïne. Tijdens zijn speech in het Kremlin suggereerde Poetin vrijdag dat zijn land kernwapens zou kunnen gebruiken als Oekraïne het illegaal geannexeerde gebied aanvalt, wat Poetin nu als deel van de Russische Federatie beschouwt.

Mocht de Russische president kernwapens gebruiken tegen de Oekraïense strijdkrachten, dan zou volgens hem een antwoord van de Verenigde Staten en de Navo niet uitblijven, ook al is Oekraïne (nog) geen formeel lid van het verdrag. “In dat hypothetische geval zouden we reageren door samen met de Navo elke Russische conventionele kracht uit te schakelen op het slagveld in Oekraïne, ook op de Krim en elk schip in de Zwarte Zee.”

Petraeus zei wel dat hij daarover niet had overlegd met nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan. Toch moeten nucleaire wapens een rode lijn zijn. “Je moet laten zien dat dit op geen enkele manier geaccepteerd kan worden.” Een reactie van de VS en de Navo zou volgens hem dan ‘op zijn plaats zijn’. Hij sluit ook niet uit dat een ander Navo-lid Rusland zou kunnen aanvallen mocht Poetin kernwapens gebruiken. “De radioactieve straling van zo’n kernbom kan worden beschouwd als een aanval op een Navo-lidstaat.”

“De Russische president is wanhopig”, zegt Patraeus nog op ABC News. “Hij kan niets meer doen om het conflict in Oekraïne te winnen. Mobilisatie, annexatie of een verhulde nucleaire dreiging – niets kan hem nog een uitweg bieden uit deze situatie. Op een gegeven moment moet dat erkend worden en moeten onderhandelingen worden opgestart.”

Aanval op Navo-lidstaat

De Republikeinse senator Marco Rubio erkende eerder dit weekend de nucleaire dreiging van Poetin. Hij heeft als lid van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Senaat toegang tot briefings van het Pentagon. Voorlopig heeft hij nog niet gezegd of hij bewijs heeft gezien dat Rusland zich voorbereidt om kernwapens in te zetten tegen Oekraïne.

“Het risico op nucleaire oorlog is vandaag groter dan een maand geleden”, zei Rubio, die voorspelde dat Rusland waarschijnlijk eerst een tussenstap zou zetten door een logistiek punt te treffen. “Dat logistieke punt ligt misschien niet in Oekraïne”, vertelt hij. De Amerikaanse senator maakt zich zorgen over een aanval binnen Navo-gebied, bijvoorbeeld op “de luchthaven in Polen of een ander logistiek distributiepunt”.