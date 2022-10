Achter de schermen wordt de opvolging van Poetin al druk besproken, en zijn favoriet is niet per se goed af

Begin dit jaar leek een Rusland zonder Vladimir Poetin ondenkbaar. Door een ingreep in de Grondwet kon hij tot zijn dood de sterke man blijven. De rampzalige oorlog in Oekraïne lijkt alles te hebben veranderd, stellen Kremlin-watchers. In het Rusland na de oorlog is volgens de elite in Moskou geen plaats meer voor hem. De strijd om zijn opvolging is al begonnen. Het hangt van de omstandigheden de komende maanden af, wie aan het langste eind zal trekken. Het enige wat zeker is, is dat een machtswissel weinig hoop op beterschap biedt.