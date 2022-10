De Heikneuters gaan wandelen in Zeeland

"Wij begonnen aan de mooie strandwandeling over de duinen van Groede, Nieuwvliet en Cadzand langs de Noordzee, door de polders en dorpjes rondom het historische Groede, langs kreken en door natuurgebied. En wonder boven wonder het zonnetje was er en heeft ons de ganse dag gezelschap gehouden. Moe maar voldaan vatten wij om 17 uur de terugweg en komen weer veilig thuis."