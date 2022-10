Bloedmooie Melissa naar Super Model Universe in Sofia

Melissa nam in april nog deel als finaliste aan één van de grootste verkiezingen in België namelijk 'Miss Wellness Beauty'. Door haar deelname werd ze opgemerkt als model en kon ze via de organisator van 'Miss Wellness Beauty', Patrick Matthys, een finaleplaats in de wacht slepen voor 'Super Model Universe'. Op 11 oktober reist Melissa a naar Sofia, Bulgarije, om daar de Benelux te gaan vertegenwoordigen. Er worden finalistes van over de hele wereld verwacht.