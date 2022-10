Wilrijkse Vlaams Belanger op non-actief gezet nadat hij Lamkel Zé ‘mensaap’ noemt: “Ik heb er spijt van, ik ben geen racist”

Wilrijks districtsraadslid Werner De Gres (Vlaams Belang) is door zijn partij geschorst na een reactie op Facebook waarin hij Didier Lamkel Zé een mensaap noemt. “Dit soort racisme kan niet door de beugel”, reageert partijwoordvoerder Jonas Naeyaert. De Gres verdedigt zich: “Het gebeurde in een opwelling, ik ben geen racist.”

Didier Lamkel Zé speelde zondag met KV Kortrijk voor het eerst tegen zijn ex-club Antwerp. Na het doelpunt van Kortrijk, waarvoor Lamkel Zé de assist leverde, ging hij ostentatief vieren voor het vak van de Antwerpfans. Even later kreeg hij het aan de stok met de uitfans, en na de wedstrijd schold Lamkel Zé zijn ex-club uit op Instagram. Enkele Antwerpfans gingen daarop over de schreef door racistische berichten naar Zé te sturen, die enkele screenshots op sociale media deelde.

De houding van Lamkél Ze jegens de Antwerpsupporters tijdens de wedstrijd, heeft veel losgemaakt, ook bij Werner De Gres, districtsraadslid voor Vlaams Belang in Wilrijk. Hij reageerde op Facebook met volgende reactie: “Een blanke speler had allang rood gehad voor zulk gedrag, maar een import - soort mensaap - zoals deze kwiet krijgt alles gedaan.”

Het bericht werd na twintig minuten alweer offline gehaald, maar door zijn racistische uitspraken is De Gres wel in het oog van de storm beland.

De Gres zelf is geschrokken van wat zijn reactie heeft losgemaakt. “Het is in een opwelling gebeurd”, verdedigt hij zich. “Ik ben geen racist. Ik ben het gedrag van Lamkel Zé gewoon echt beu. Ik heb er spijt van en mijn bericht verwijderd. Ik heb er echt spijt van. Ik ben géén racist.”

Werner De Gres, districtsraadslid voor Vlaams Belang in Wilrijk is door de partij op non-actief gezet. — © Patrick De Roo

Vlaams Belang reageert scherp en zette De Gres meteen op non-actief. “Ik kan hier heel ondubbelzinnig over zijn”, reageert partijwoordvoerder Jonas Naeyaert. “Dit soort racisme kan niet door de beugel voor onze partij. In afwachting van een gesprek met hem, blijft hij geschorst. Dit mag niet meer gebeuren.”

(jas)