Twee leerkrachten Picardschool naar Finland

Dit is de laatste uitwisseling in het kader van hun Erasmus + project dat ze 2 jaar geleden hebben ontvangen. Dit keer zijn het juf Stefanie (3B) en juf Larissa (4A) die namens de Picardschool op ontdekking gaan in het buitenland. Zij kozen ervoor om een kijkje te gaan nemen in één van de best aangeschreven landen qua onderwijs ter wereld. Tijdens die twee weken bezoeken ze drie verschillende scholen en proberen ze de Finse cultuur en gewoontes op te snuiven. Zij kijken nu al uit naar alle nieuwe ontdekkingen en vele verhalen.