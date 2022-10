Bakker Wim Vangeloven in Voorshoven stopt ermee wegens de te hoge energiekosten. — © Mark Dreesen

Maaseik

Na 72 jaar zijn de ovens van bakkerij Vangeloven in Voorshoven definitief gedoofd, de rekken en de togen zijn leeg. “Door de hoge energiekosten was het niet meer te houden. Het is einde verhaal.”