Limburgs kampioen Achel VV uitgeroepen tot sportclub van het jaar in Achel

Hamont-Achel

De stad Hamont-Achel eerde afgelopen vrijdag tientallen sportkampioenen en zette hen in de bloemetjes op het podium van Cinema Walburg.

Ook werden er enkele speciale titels toegekend. Zo werd Cindy Brebels G-sporter van het jaar voor haar gouden medaille bij het softbalwerpen op Special Olympics. Kajakster Joke Plas werd sportvrouw van het jaar, quadrathlon-atleet William Peters kreeg de ode van sportman van het jaar. Het eerste elftal van Achel VV dat zich tot Limburgs Kampioen kroonde, werd naar voren geroepen als sportploeg van het jaar. Tot zijn eigen verrassing werd ook Guido Damiaens in de bloemetjes gezet. Hij zetelt al 25 jaar in de sportraad en is al sinds 2007 voorzitter. gvb