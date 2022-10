David Goffin wil nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz het vuur aan de schenen leggen: “Niets te verliezen”

David Goffin (ATP 66) maakt dan toch zijn opwachting op het ATP-toernooi in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan (hard/1.900.000 dollar). De 31-jarige Luikenaar verloor zondag zijn tweede (en laatste) kwalificatieronde van de Italiaan Luca Nardi, maar werd opgevist als ‘lucky loser’. In de eerste ronde wacht hem een absoluut toptreffen met nummer één van de wereld Carlos Alcaraz. “Ik ga proberen hem zo hard mogelijk onder druk te zetten”, vertelde Goffin maandag aan Belga.

“Het gevoel is momenteel niet ongelooflijk, maar ik blijf trainen voor beterschap”, verklaarde Goffin. “Er zijn nog te veel hoogtes en laagtes op dit moment. Ik kende enkele goede momenten in de laatste wedstrijd die ik had kunnen winnen. Het was niet makkelijk om die wedstrijd te verliezen, maar ik krijg nog een kans.”

In de eerste ronde moet de Luikenaar het opnemen tegen de amper 19-jarige Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer één van de wereld na zijn overwinning op de US Open begin september. “Ik heb niets te verliezen. Alcaraz heeft net zijn eerste Grand Slam gewonnen en ook hij moet weer op het goede spoor komen. Hij moet ook veel vertrouwen hebben en het is goed dat ik twee wedstrijden eerder heb kunnen spelen. Ik ga proberen mijn spel op te leggen en hem zoveel mogelijk onder druk te zetten om deze wedstrijd te winnen”, besloot Goffin.