Oprichter meubelzaak Stevens-Oris blaast 100 kaarsjes uit: “Zo oud geworden dankzij drinken van wijwater”

Hamont-Achel

François Stevens werd geboren in Hamont op 25 september 1922. Nadat hij gediend had in de oorlog, werkte hij als schrijnwerker. Samen met zijn vrouw Francine Oris heeft hij de bekende meubelzaak Stevens-Oris opgericht in de stadswaag in Hamont. “Dat was hun levenswerk”, vertelt kleindochter Lotte. “Overdag ging opa meubels verkopen, ’s avonds ging hij ze leveren. Tijd voor hobby’s hadden ze dus niet echt. Ze hadden wel een appartementje in Spanje waar ze zo vaak mogelijk naar toe gingen.”

François heeft wel een heel bijzonder geheim om honderd jaar te worden. “Toen ik jong was, heb ik bij een priester ooit een fles ‘wijn’ zien staan”, lacht François. “Daar heb ik stiekem een paar slokken van gedronken. Dat bleek echter wijwater te zijn.” De Hamontenaar is ervan overtuigd dat deze vloeistof ervoor gezorgd heeft dat hij 100 is mogen worden.

Afgelopen zomer heeft François op 99-jarige leeftijd nog gezwommen in het zwembad van zoon Robert in het gezelschap van al zijn achterkleinkinderen. “Hij was ervan overtuigd dat het nog heel vlot zou gaan, maar ging toch snel kopje-onder”, zegt Lotte. “Gelukkig waren er helpende handen om hem weer op het droge te halen. Hij is nog heel kwiek. Zo crost hij door de gangen van het bejaardentehuis en moeten jonge mensen zelfs moeite doen om hem bij te benen.” (gvb)

Geboortedatum: 25 september 1922

Geboorteplaats: Hamont

Huidige woonplaats: woonzorgcentrum Sint-Jan Berchmanstehuis

Beroep: meubelhandelaar

Echtgenote: Francine Oris (overleden op 16 februari 2020)

Kinderen: Raymond (overleden op 25 jarige leeftijd in 1976) Nicole (66), Robert (64) en Danny (58)

Kleinkinderen, Karolien (43), Anne (42), Kathy (40), Lotte (33), Zoë (32) en Vito (30)

Achterkleinkinderen, Floor (18), Lander (16), Amber (15) Jarne (14), Rami (11), Jasper (10), Elise (4) en Arthuur (3)