Olympische baas wil Russische sporters weer laten deelnemen aan internationale evenementen, op één belangrijke voorwaarde

Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), overweegt een terugkeer van Russische atleten in de internationale competitie. Op voorwaarde dat ze de invasie in Oekraïne veroordelen. Dat idee stuit op weerstand… door Rusland zelf.

In februari, toen Rusland Oekraïne binnenviel, klonk het nog anders. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) riep toen de internationale sportbonden op om Russische en Wit-Russische atleten niet meer te laten deelnemen aan competities. Nu wil Bach de deur voor die atleten weer op een kier zetten, zo liet hij zich ontvallen in de nasleep van een symposium over ‘Sport voor Allen’, dat plaatsvond in het Vaticaan. Onder die voorwaarde: dat de atleten de politiek van Vladimir Poetin en de Russische invasie openlijk veroordelen. De redenering van Bach is dat het niet de atleten zijn die de oorlog begonnen zijn. Atleten zouden dan onder een neutrale vlag kunnen deelnemen.

Uitgerekend Rusland staat op de achterste poten. Dat olympische deelname niet vereist dat “atleten verraders worden”, zo luidt het. Minister van Sport Oleg Matytsin zegt aan Russische nieuwsagentschappen dat “de hoofdtaak van de olympische beweging is atleten gelijke toegang te geven tot de Olympische Spelen, ongeacht hun meningen, religie, tradities en afkomst”. Rusland zal, zegt Matytsin blijven praten met het IOC en vragen dat het zijn standpunt wijzigt, en de deur openzet van alle Russische atleten.

Met het ballonnetje dat Bach heeft opgelaten, is het olympische debat wel weer geopend. Rusland is traditioneel een sportgrootmacht. Op dit ogenblik mogen wegens de oorlog Russische en Wit-Russische atleten in heel wat sporten niet deelnemen aan competities. Het tennis of wielrennen is een schaarse uitzondering, waar Russische atleten onder neutrale vlag mogen deelnemen. Maar stilaan beginnen olympische kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen van Parijs 2024.

Naast de ‘politieke’ uitsluiting kent Rusland ook nog altijd een collectieve dopingschorsing. Enkel atleten die kunnen aantonen dat ze clean zijn, mogen deelnemen onder de neutrale vlag. Al enkele Olympische Spelen op rij is dat het geval. Normaal gezien loopt die schorsing af in december.