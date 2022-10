De Netflix-serie Dahmer: monster is in haar debuutweek maar liefst 196,2 miljoen uur bekeken. Het is op een na hoogste kijkcijfer ooit. Heel de wereld is gefascineerd door de Amerikaanse seriemoordenaar die in de jaren 80 en begin jaren 90 zeventien mannen ombracht, opensneed en soms zelfs opat. Netflix brengt dat nu in beeld, maar is het ook allemaal geloofwaardig? Dahmer-kenners zochten naar fouten.