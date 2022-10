Leerlingen klimmen over de Velpe en kruipen door containers tijdens scholenloop

Halen

Ook de scholen in Halen organiseerden voorbije week een scholenloop. In sportcentrum De Koekoek stonden de leerlingen twee uitdagingen te wachten. De eerste was een wedstrijd waarbij ze om ter snelt een afstand moesten afleggen. Daarin namen de kinderen het in leeftijdsgroepen tegen elkaar op.

Daarnaast was er een obstakelrun. “Die uitdaging gingen de leerlingen in klasgroep aan”, vertelt schepen van sport en jeugd Thomas Dubois (cd&v). “De kinderen moesten onderweg hindernissen overwinnen, zoals in en uit een container kruipen of over een stel op elkaar gestapelde banken klimmen. Dat ze elkaar daarbij moesten helpen, versterkt het groepsgevoel.”

Maya Dresssels nam graag aan de proef deel. “Het moeilijkste was de proef om over de brug over de Velpe te geraken”, zegt ze. “Daarbij moesten we onder een web van touwen door kruipen.” Mathieu Huls vond de container het leukst. “Ik geraakte er makkelijk in en uit. Ik heb dat eerder ook al gedaan.” lw