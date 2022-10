Nederland heeft er een spurtbom bij: Olav Kooij klopt de wereldtop en wint de Sparkassen Münsterland Giro

Olav Kooij (Jumbo-Visma) heeft maandag in Duitsland de Sparkassen Münsterland Giro (1.Pro) op zijn naam geschreven. De 20-jarige Nederlander haalde het in de sprint voor Jasper Philipsen.

De renners kregen 205,9 kilometer voor de kiezen tussen Telgte en Münster. Het kwam tot een sprint met een groot peloton waar Kooij onze landgenoot Philipsen aftroefde. De Duitser Max Walscheid eindigde als derde.

Kooij volgt op de erelijst de Brit Mark Cavendish op. Tom Boonen is in 2015 de laatste Belg op de erelijst. Het was al de twaalfde zege van het seizoen voor de jonge Nederlander. Hij pakte in 2022 al onder meer ritzeges in de Ronde van Denemarken, de Ronde van Polen, de ZLM Tour en de Ronde van Hongarije.

“Je wacht de hele dag op een sprint en dan hoop je ook daadwerkelijk te kunnen sprinten, maar het was heel hectisch”, aldus Kooij na de finish. “Op het einde vond ik de ruimte en voelde ik dat ik nog een versnelling in de benen had. Heel mooi om nog een overwinning mee te pakken. Het is een goed seizoen en je wil het dan ook mooi afsluiten. Ik ben er heel blij mee. Je wil altijd winnen, maar het is extra mooi als je de wereldtop kunt verslaan. Zij hebben het al in een grote ronde laten zien, hopelijk kan ik dat binnenkort ook doen.”

Uitslag:

1. Kooij in 4:36’36”

2. Philipsen

3. Walscheid

4. Einhorn

5. Bennett

6. Jakobsen

7. Groenewegen

8. Van Uden

9. Kanter

10. Fretin