Waarom dromen we gekke dingen, en hebben ze betekenis? Neurologe en slaapexperte Inge Declercq verklaart én waarschuwt

Je kan het zo gek niet bedenken of het komt in onze dromen voor. En hoewel ze soms helemaal geen steek houden, hebben ze wel degelijk een nut. “Ze zijn belangrijk voor de emotionele verwerking en zwakken de negatieve emoties van de dag af”, zegt neurologe en slaapexperte Inge Declercq (UAntwerpen) in haar podcast voor de ‘Universiteit van Vlaanderen’. “Maar probeer ze niet te sturen.”