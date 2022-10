Nieuw buurthuis in Termien moet sociaal leven in wijk opkrikken

Genk

De Genkse wijk Termien heeft een nieuw buurthuis. Dat werd geopend in de nieuwe woningbouw van de sociale woonmaatschappij Nieuw Dak. Het buurthuis komt in de plaats van zaal Horizon, die verbonden was aan de kerk en inmiddels met de grond gelijk gemaakt is.

“Het is in afspraak tussen de stad Genk en Nieuw Dak dat er ook een nieuw ontmoetingslokaal voorzien wordt”, zegt wijkmanager Brecht Gielis. “Het buurthuis is er niet alleen voor de bewoners van de blok, maar ook voor de andere buurtbewoners. Voorlopig wordt het gebruikt in beheer van de stad, maar op termijn zouden vrijwilligers zich erover ontfermen. Privéfeestjes kunnen er niet georganiseerd worden, bijeenkomsten van clubs of verenigingen kunnen wel. Doel is vooral het sociaal leven in Termien wat opkrikken.” cn