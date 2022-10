AB InBev stopt alweer met productie Leffe in Rusland

De joint venture tussen AB InBev en het Turkse Efes, die actief is in Rusland en Oekraïne, stopt met het brouwen van Leffe in Rusland. Dat bevestigt de Belgische drankmultinational maandag. Het bier werd nog maar gebrouwen in Rusland sinds afgelopen zomer.

AB InBev geeft aan dat zij geen “controlebelang” hebben in de joint venture en dus niet beslissen over de productielijnen die Efes opzet. Momenteel lopen er ook actieve gesprekken over de verkoop van het belang van AB InBev aan de Turkse brouwer Anadolu Efes. De gesprekken zouden al zijn opgestart in april. “Terwijl die onderhandelingen worden voortgezet, is de productie van Leffe in Rusland opgeschort”, meldt het bedrijf met hoofdzetel in Leuven.

© Anton Novoderezhkin/TASS/Sipa US

AB InBev en Anadolu Efes beschikken elk over 50 procent van de aandelen in de joint venture, maar operationeel zou Efes de beslissingen nemen. Dat is geen eenvoudige situatie voor de Belgen, zeker gezien de sancties tegen Rusland.

Waardevermindering van 1,1 miljard dollar

“AB InBev ziet af van alle financiële voordelen binnen de joint venture”, meldt de brouwer tot slot. “Bijgevolg neemt AB InBev de investeringen in AB InBev Efes niet langer op in haar balans en zal ze in de aankondiging van de resultaten van het eerste kwartaal een waardevermindering van 1,1 miljard dollar in de resultaten van geassocieerde ondernemingen rapporteren.”