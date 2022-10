Romelu Lukaku mist kraker tegen Barcelona in de Champions League

Zijn comeback werd al enkele keren uitgesteld en ook het duel tegen Barcelona komt te vroeg. Lukaku miste tussendoor ook de Nations League-duels van de Rode Duivels tegen Wales (2-1 zege) en Nederland (1-0 nederlaag). Hij kwam niet meer in actie sinds de 3-1 nederlaag bij Lazio op 26 augustus.

Ook middenvelder Marcelo Brozovic ontbreekt dinsdag tegen Barcelona. Hij kreeg een tik op de linkerdij in het Nations League-duel van Kroatië tegen Oostenrijk en is daar nog niet van hersteld. Lautaro Martinez is twijfelachtig met spiervermoeidheid.

Inter en Barcelona verloren op de eerste twee speeldagen beiden al van Bayern München en lijken de komende twee weken te zullen gaan strijden voor de tweede plaats in groep C. Dinsdag is er het duel op San Siro, volgende week woensdag treffen beide ploegen elkaar in Camp Nou.