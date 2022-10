Na drie jaar eindelijk duidelijkheid over vrouwenlichaam dat vlakbij Belgische grens gevonden werd

Speurders hebben na een jarenlang onderzoek de identiteit achterhaald van een doodgeschoten vrouw die op 22 juni 2019 door een Zelzaatse landbouwer naakt werd gevonden tussen struiken aan de Belgisch-Nederlandse grens. Uit een DNA-test blijkt nu dat het slachtoffer 57 jaar oud was en afkomstig uit de omgeving van de Noord-Franse stad Duinkerke. Wellicht is ze door haar inmiddels overleden echtgenoot om het leven gebracht.

De doorbraak dateert al van vorig jaar maar is al die tijd door de speurders stil gehouden omdat het onderzoek in Frankrijk nog liep. Er kwam een doorbraak toen in de omgeving van Duinkerke het lichaam van een overleden man werd gevonden. De politie wilde zijn echtgenote over dit overlijden informeren maar die bleek totaal onvindbaar zonder dat ze ooit als vermist was opgegeven. Toen speurders uiteindelijk haar DNA met een internationale databank vergeleken, kwamen ze uit bij de in het Nederlandse Westdorpe gevonden vrouw waarvan al die jaren de identiteit onbekend was.

Het lichaam werd gevonden op de landsgrens. Even was er zelfs onduidelijkheid of het een Belgische of Nederlands moordzaak zou worden

Na het aantreffen van de dode vrouw, langs het kanaal van Gent-Terneuzen, volgde een grootschalig onderzoek naar de identiteit van de vrouw en het misdrijf, waarbij verschillende scenario’s werden onderzocht. Speurders hadden een zwarte plastic huisvuilzak met Franse opdruk aangetroffen, maar het onderzoek zat van in het begin muurvast.

Naamloos begraven

De vrouw werd in augustus 2019, bijna twee maanden nadat ze gevonden was, naamloos begraven op een begraafplaats in Terneuzen en een maand daarna kwam de zaak aan bod in het Nederlandse opsporingsprogramma ‘Opsporing Verzocht’. Er kwamen heel wat tips binnen, maar tot een doorbraak leidde dat niet. De politie verspreide ook flyers in het Duits, Frans, Pools en Roemeens, eveneens zonder resultaat.

In januari 2020 loofde de Nederlandse politie voor de gouden tip nog een beloning van 15.000 euro uit. Ook een oproep in het VTM-programma ‘Faroek’ in het voorjaar van 2020 zorgde niet voor de ultieme tip die tot de opheldering leidde.

© Opsporing Verzocht

In 2021 kreeg de zaak een nieuwe wending toen Franse politiemannen net buiten Duinkerke een dode man aantroffen, nadat een ver familielid van hem alarm had geslagen bij de politie. De man bleek aan een medische oorzaak te zijn overleden. De Franse politie begon daarop een onderzoek, omdat zij de echtgenote van de overleden man wilde inlichten. De vrouw was echter onvindbaar en ook niet als vermist opgegeven. Haar DNA werd vervolgens in een internationale databank geplaatst, waarop bleek dat dit overeenkwam met het DNA van de onbekende dode vrouw die jaren eerder werd gevonden.

De Franse politie gaat ervan uit dat de vrouw in de buurt van haar woonplaats in Noord-Frankrijk wellicht door haar partner is vermoord en nadien op deze afgelegen plek net naast het Zelzaatse depot van baggeraar Jan De Nul werd gedumpt. Een landbouwer die op die bewuste zaterdag zijn land ging bewerken vond ze naakt en vermoord in een rietkraag langs zijn akker. Na de doorbraak brachten de nabestaanden het stoffelijk overschot van de vrouw al terug over naar Frankrijk.